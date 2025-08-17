Cum se spală corect fructele pentru a elimina pesticidele. Specialiștii atrag atenția asupra unei metode simple și eficiente

Spălatul fructelor înainte de consum este un gest aparent banal, pe care majoritatea dintre noi îl facem fără să ne gândim prea mult. Totuși, specialiștii avertizează că unele metode folosite frecvent sunt fie ineficiente, fie complet greșite, putând chiar să compromită siguranța alimentelor. În aceste condiții, este important să știm exact cum trebuie curățate fructele pentru a evita riscurile pentru sănătate.

Pentru mulți dintre consumatori, clătirea rapidă a unui măr sau a unei pere sub jet de apă pare suficientă. Însă cercetările arată că anumite reziduuri de pesticide sau impurități pot rămâne pe coajă dacă procesul nu este realizat corect. De asemenea, unele gospodine recurg la diverse combinații de ingrediente pentru a spăla fructele, sperând la o igienizare mai bună. Una dintre cele mai răspândite metode presupune utilizarea a două substanțe care, în contact, produc spumă. Problema, spun experții, este că reacția respectivă nu asigură o curățare mai bună, ba chiar ingredientele își anulează reciproc efectul, ceea ce face ca metoda să fie complet inutilă.

Din fericire, cea mai eficientă soluție este și cea mai simplă: apa. Potrivit specialiștilor, tot ce trebuie să facem este să lăsăm fructele la înmuiat timp de câteva zeci de secunde, în apă rece. Ulterior, acestea se curăță prin frecare blândă, pentru a îndepărta murdăria și reziduurile de pe coajă. La final, fructele trebuie clătite din nou sub un jet de apă rece și apoi depozitate în condiții igienice, pentru a preveni contaminarea ulterioară.

Astfel, fără a apela la soluții costisitoare sau substanțe chimice, consumatorii își pot proteja sănătatea și se pot bucura de fructe curate și sigure. Specialiștii subliniază că metoda simplă a spălării cu apă este suficientă pentru a elimina impuritățile de pe suprafața fructelor, fiind preferabilă oricărei combinații complicate. În final, secretul constă în consecvență și atenție la detalii, nu în folosirea unor produse miraculoase.