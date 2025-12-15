Cum trebuie să ne raportăm la sărbători din punct de vedere emoțional

Peste tot în jur ni se arată că sărbătorile reprezintă momente frumoase, încărcate de fericire. În realitate nu este chiar așa, iar psihologii explică faptul că și anumite situații mai dificile pot fi prezente și în astfel de momente.

„Din păcate, perioada aceasta este hiperbolizată sau așteptările sunt nerealiste pentru că ne uităm în reclamele TV unde totul pare perfect, dar în realitate nu este așa. Și dacă am fi la o masă perfectă de Crăciu, unde oamenii par că se respectă, cu siguranță este cineva care dismulează” spune Elena Cerbureanu, psiholog – Clinicile TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cum facem față rudelor indiscrete

Sărbătorile implică foarte multe întâlniri cu familia. În cadrul acestor întâlniri apar și persoane intruzive care pun întrebări inconfortabile despre viața noastră. Iată cum putem face să le ținem la distanță, într-un mod politicos.

„În sistuațiile acestea să impunem de la început limite. Dacă știm că ne întâlnim cu persoane intruzive, cumva ori să evităm întâlnirea cu astfel de persoane sau să punem pauze” a explicat Elena Cerbureanu, psiholog – Clinicile TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

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