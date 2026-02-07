Curs dedicat controlul infecțiilor desfășurat în România

Specialiști din 10 țări din Uniunea Europeană, Asia și Africa s-au întâlnit în România pentru a participa la un curs dedicat rolului biologiei moleculare și bioinformaticii în controlul infecțiilor,

„ Am avut bucuria să organizăm, în cadrul Certificatului European pentru Prevenția și Controlul Infecțiilor (#EUCIC ESCMID), un curs intensiv dedicat rolului biologiei moleculare și a bioinformaticii în controlul infecțiilor” potrivit unui mesaj transmis pe Faceboo, de către prof. univ. dr. Oana Săndulescu.

La eveniment au participat specialiști din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Slovenia, Bosnia, Malta, Turcia, Coreea de Sud și Rwanda.

„Mulțumesc din suflet experților din Laboratorul de Diagnostic Molecular din Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”și Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, pentru energia, profesionalismul și deschiderea de care au dat dovadă” a mai spus prof. univ. dr. Oana Săndulescu.