Cursuri de prim ajutor pentru elevii din București

Inspectoratul Școlar al Municipiului București și UMF „Carol Davila” București au inițiat un proiect în baza căruia elevii liceelor din Capitală vor beneficia de cursuri de prim ajutor. Acest parteneriat a fost încheiat pe parcursul unui an, perioadă în care elevii vor învăța cum să acord primul ajutor și să aplice tehnicile de resuscitare de bază.

„Educaţia şi sănătatea sunt pilonii fundamentali ai unei societăţi sănătoase şi prospere, context în care parteneriatul pe care îl lansăm astăzi împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti reprezintă un angajament ferm al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” pentru viitorul comunităţii noastre, iar prin această colaborare, ne propunem să aducem mai aproape de elevi, dar şi de profesorii lor, nu doar informaţii esenţiale despre prevenţie şi stil de viaţă sănătos, ci şi valori precum responsabilitatea, solidaritatea şi respectul faţă de propria viaţă şi faţă de ceilalţi. Am convingerea că, împreună cu medicii, studenţii şi viitorii noştri colegi – elevii şi profesorii lor – putem transforma acest parteneriat într-un adevărat model de responsabilitate civică şi progres social” susține dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”.

Oficialii Inspectoratului Școlar București consideră esențiale aceste cursuri pentru elevii din Capitală.

„Prin acest acord, ne propunem nu doar să transmitem cunoştinţe teoretice, ci şi să dezvoltăm deprinderi practice care pot salva vieţi. Instruirea în tehnici de resuscitare de bază (BLS – Basic Life Support) este un pas concret spre formarea unei comunităţi şcolare responsabile, solidare şi bine pregătite pentru situaţii neprevăzute. Mulţumesc partenerilor de la UMF „Carol Davila” pentru profesionalism şi implicare şi îmi exprim convingerea că această iniţiativă va contribui la crearea unui mediu educaţional mai sigur şi mai conştient de importanţa prevenţiei şi a primului ajutor. Susţin cu toată convingerea extinderea acestui model de colaborare şi către alte paliere ale educaţiei pentru sănătate, pentru ca fiecare elev din Bucureşti să beneficieze de o formare completă – pentru minte, corp şi comunitate” susține prof. dr. Ionel Florian Lixandru, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.