De ce a ales să devină chirurg medicul Guenadiy Vatachki: „E ca un meci direct cu boala”

Invitatul special al Ioanei Maria Moldovan în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”, emisiune difuzată de postul Medika TV, a fost președintele Agenției Naționale de Transplat, dr. Guenadiy Vatachki. În cadrul interviului, acesta a povestit de ce a ales să devină medic chirurg.

Medicul Guenadiy Vatachki susține faptul că familia i-a susținut decizia de a deveni medic, deși mama sa își dorea ca dr. Vatachki să aibă o carieră de ambasador.

„Se așteptau, m-au susținut. M-au întrebat dacă sunt sigur că vreau asta. Ei s-au gândit că vreau o altă carieră. Mama mi-a zis că mai de grabă m-aș face ambasador. Mi s-a părut foarte haios și extrem de pompos, iar asta mi-a confirmat ideea că vreau să devin medic” a mărturisit dr. Guenadiy Vatachki, președintele Agenției Naționale de Transplant.

Din toate specialitățile medicale pe care le-a studiat la Facultatea de Medicină, dr. Guenadiy Vatachki, președintele Agenției Naționale de Transplant, a ales însă chirurgia.

„De-a lungul universității sunt rotații pe la fiecare specialitate și te poți orienta. Chirurgia mi-a plăcut mult, e directă și invazivă. Poți punctual rezolva problema direct. E un meci direct cu boala” a mai spus dr. Guenadiy Vatachki.