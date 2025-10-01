De ce arterele delfinilor nu îmbătrânesc și cum ar putea ajuta oamenii

Cercetători finanțați de Uniunea Europeană au descoperit un secret uimitor al delfinilor: arterele lor rămân sănătoase și tinere chiar și la vârste înaintate. Studiul, realizat în cadrul proiectului „Arterial Aging” prin programul Marie Skłodowska-Curie Actions, ar putea duce la noi tratamente pentru prevenirea bolilor cardiovasculare la oameni.

Biologul Yara Bernaldo de Quirós, de la Universitatea din Las Palmas de Gran Canaria, a observat că delfinii și balenele nu suferă de ateroscleroză sau alte boli arteriale legate de îmbătrânire. Cercetătorii cred că adaptările lor la scufundări – care implică schimbări rapide în circulația sângelui și oxigenare – le protejează arterele de îmbătrânire.

În cadrul studiului, echipa a testat cum reacționează arterele la serul sanguin provenit de la șoareci, oameni și delfini. Rezultatele au arătat că sângele delfinilor menține funcția arterială sănătoasă chiar și la vârste înaintate, spre deosebire de cel uman sau de șoarece. Specialiștii spun că sângele delfinilor conține factori biologici activi care păstrează arterele „tinere”.

Acum, cercetătorii vor să identifice acești factori și să afle cum pot fi folosiți pentru a preveni bolile cardiovasculare – principalele cauze de deces în Europa. Ei speră că descoperirea va duce la tratamente inovatoare care să protejeze arterele și să îmbunătățească sănătatea inimii la oameni.

Această cercetare ar putea deschide o nouă eră în medicina cardiovasculară, inspirată chiar de delfini.