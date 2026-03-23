De ce își pierd pacienții implanturile dentare. Explicațiile medicului Horia Barbu

Sute de pacienți care beneficiază de implanturi dentare ajung să-și piardă dinții implantați. Cea mai comună cauză este lipsa de igienă.

„Am ajuns să fac foarte multe extracţii de implanturi, adică explantări. Am ajuns să scot 300-350 de implanturi pe an pentru că vin implanturi fracturate, cu os pierdut, cu şurub fracturat şi nu mai poate să fie folosit, cu acea periimplantită care este foarte profundă” susține prof. dr. Horia Barbu.

Deși există multe cauze care pot provoca pierderea implanturilor, medicul atrage atenția asupra lipsei de igienă ca fiind cea mai importantă dintre ele.

„Dar, cel mai important, igiena… dacă pacientul nu merge la şase luni şi de multe ori nu merge la şase luni şi noi sunăm pe pacient şi spunem: au trecut şase luni de la igienizare. În Anglia s-a schimbat, nu mai este la şase luni, este la patru luni şi unii pacienţi râdeau, spuneau: da, doctorii acum vor mai mulţi bani că ne cheamă la patru luni. Nu este aşa. În Anglia au zis: dacă te duci odată la şase luni la igienizare după implant, asta înseamnă că s-ar putea să pierzi intervalul în care apare periimplantita, astfel încât Asociaţia Stomatologilor din Anglia recomandă la patru luni igienizarea după ce ai pus implantul”, a subliniat dr. Horia Barbu.