Deficitul unui mineral esențial pentru creier, cauza principală a bolii Alzheimer

Potrivit unui studiu realizat de oamenii de știință ai Harvard Medical School din Boston, Statele Unite ale Americii, între deficitul de litiu și apariția bolii Alzheimer ar exista o strânsă legătură.

Concluziile acestei descoperiri se bazează pe 10 ani de cercetări care includ șoareci de laborator, dar și analize amănunțite ale țestului cerebral al oamenilor, precum și sute de probe de sânge.

În cadrul acestor cercetări, șoarecii au fost tratați cu orotat de litiu. Astfel, s-a descoperit că medicamentul a prevenit deteriorarea celulelor creierului și a ajutat la restabilirea memoriei, chiar și în cazul animalelor în care boala avea un stadiu avansat.

„Faptul că deficitul de litiu ar putea fi o cauză a bolii Alzheimer reprezintă o premieră și totodată poate sugera o abordare terapeutică distinctă” susține Bruce Yanker, profesor de genetică și neurologie la Institutul Blavatnik din cadrul HMS.

Această descoperire susține și teoriile mai vechi referitoare la faptul că nivelurile ridicate de litiu din mediu, în special din apa potabilă, ar putea fi corelate cu rate scăzute de demență.

Litiul este un mineral esențial organismului care joacă un rol important în menținerea funcțiilor nervoase și psihice.