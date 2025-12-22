Demersuri ale Ministerului Sănătății pentru legiferarea prevenției medicale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat în transparență decizională o Hotărâre de Guvern potrivit căruia prevenția medicală poate fi legiferată.

„Am pus astăzi în transparenţă decizională o Hotărâre de Guvern prin care creează cadrul legal necesar pentru ca prevenţia să iasă din zona declarativă şi să devină politică publică aplicabilă. Este o continuare firească a mesajelor pe care le-am transmis constant: prevenţia trebuie să ajungă la oameni din timp, nu să fie invocată doar când boala este deja instalată şi posibilităţile de intervenţie sunt limitate” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

