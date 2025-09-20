Dezechilibrele hormonale ale femeilor care au nevoie să slăbească

Femeile care au nevoie să slăbească, mai ales peste 20 de kilograme, suferă de anumite dezechilibre hormonale. Specialiștii recomandă controale medicale amănunțite și discuții cu medicii pentru a limita efectele lor asupra organismului.

Antrenoare de fitness și nutriționistă, Cori Grămescu a vorbit la Medika TV despre aceste dezechilibre hormonale ale femeilor care se luptă să câștige în confruntarea cu kilogramele în exces.

„În primul rând rezistența la insulină este un astfel de dezechilibru. Este ușor de recunoscut după senzația de foame ce apare după o masă copioasă”, spune specialista.

Apoi, mai ales în cazul femeilor aflate în perioada perimenopauzei, apar și dezechilibre care afectează capacitatea de concentrare.

„Mă refer aici la acea senzație de brain fog. Îți este mult mai greu să faci lucrurile pe care le considerai ușoare, pentru că nu te mai poți concentra. Aș adăuga și problemele de balonare constantă. Perimetrul taliei peste 80 cm la talie la femei poate fi de asemenea un simptom al dezechilibrelor hormonale legate de rezistența la insulină” a mai spus Cori Grămescu, la Medika TV.