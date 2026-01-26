Diferența dintre anxietatea psihologică și anxietatea neurofiziologică. Când creierul are nevoie de ajutor real

Anxietatea este un termen tot mai des folosit, mai ales într-o societate marcată de stres cronic, multitasking, suprastimulare digitală și lipsa pauzelor reale. De fapt, există cel puțin două fațete diferite ale aceleiași stări: anxietatea psihologică și anxietatea neurofiziologică. Diferența dintre ele este esențială atunci când vine vorba de tratament, recuperare sau prevenție.

Ce este anxietatea psihologică?

Anxietatea psihologică este forma cu care majoritatea dintre noi suntem familiarizați. Apare ca urmare a unui stres emoțional, a traumelor, a fricilor, a gândurilor iraționale sau a unui stil de viață dezechilibrat. Se manifestă prin griji excesive, anticiparea pericolului, iritabilitate, oboseală, probleme de somn sau dificultăți de concentrare. Terapia cognitiv-comportamentală, psihoterapia clasică, tehnicile de mindfulness sau medicația pot ajuta semnificativ în acest caz.

Ce este anxietatea neurofiziologică?

Anxietatea neurofiziologică este o formă mai puțin discutată, dar la fel de prezentă. Anxietatea neurofiziologică este generată de dezechilibre reale în activitatea cerebrală, independent de contextul emoțional sau social. Cu alte cuvinte, creierul intră pe “modul alertă” chiar și atunci când nu există niciun pericol real, pentru că anumite rețele neuronale sunt hiperactive sau disfuncționale.

Persoanele care se confruntă cu această formă de anxietate pot resimți agitație internă, stări de panică, tensiune musculară, tulburări de somn sau un sentiment difuz de frică, fără să poată explica de ce. De multe ori, aceste persoane spun că “nu au de ce să fie anxioase, dar sunt”. În acest caz, psihoterapia clasică singură nu este suficientă, pentru că problema este una fiziologică, înrădăcinată în funcționarea creierului.

Cum faci diferența între ele?

Doar un specialist poate pune un diagnostic clar, dar un indiciu important este lipsa unei cauze aparente în anxietatea neurofiziologică. Dacă ai un stil de viață echilibrat, nu ai traume recente, dar totuși resimți anxietate intensă, e posibil ca sursa să fie cerebrală, nu psihologică.

Institutul BrainMap: unde anxietatea devine vizibilă și tratabilă

Institutul BrainMap folosește neurotehnologie avansată pentru a identifica și regla dezechilibrele din creier. Fondat de Dr. Diana Nemeș și Psih. Clin. Alina Robu, centrul oferă o abordare științifică, personalizată și 100% non-invazivă a afecțiunilor precum anxietatea, depresia, ADHD sau tulburările de somn.

Cum funcționează analiza BrainMap?

Totul pornește de la o scanare qEEG, o “hartă a creierului” care analizează impulsurile electrice ale acestuia. În doar 15 minute, se captează activitatea cerebrală cu ajutorul unei căști cu electrozi. Ulterior, datele sunt analizate în detaliu și se identifică rețelele neuronale care sunt prea active, lente sau dezechilibrate.

Neurofeedback Plus: antrenamentul care resetează anxietatea

Soluția propusă de BrainMap este Neurofeedback Plus, un program unic în Europa, care combină 6 tehnologii neuroștiințifice într-un protocol personalizat pentru fiecare creier. Acesta include neurofeedback clasic, realitate virtuală, stimulare vagală, fotobiomodulație, coerență inimă-creier și respirație ghidată.

Ce face diferit acest program?

Lucrează direct asupra cauzei, nu doar asupra simptomelor

Corectează dezechilibrele neuronale responsabile de anxietate

Este complet non-invaziv, fără medicamente sau efecte adverse

Oferă rezultate vizibile în 10-20 de sesiuni (cu până la 50% mai rapid decât terapiile clasice)

Este susținut de peste 60 de ani de cercetări științifice și zeci de mii de cazuri tratate

Cum te poate ajuta în viața reală

Pentru cineva care suferă de anxietate neurofiziologică, schimbarea poate fi profundă: somn odihnitor, calm interior, reactivitate emoțională redusă, capacitate crescută de concentrare și, mai ales, senzația că ai din nou control asupra propriei minți. Fără medicație, fără ani de terapie.

Când e timpul să ceri ajutor

Dacă te regăsești în descrierea anxietății neurofiziologice sau dacă simți că “ai făcut tot ce se putea, dar nimic nu funcționează cu adevărat”, poate fi momentul să explorezi o abordare diferită. Una care nu presupune să te adaptezi tu la terapie, ci să fie terapia adaptată la creierul tău.

Institutul BrainMap poate fi acel loc unde anxietatea nu mai este o etichetă, ci un dezechilibru tratabil, vizibil și, mai ales, reversibil.