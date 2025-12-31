Din februarie 2026, Guvernul decide să scadă cu o zi plata asigurată de CNAS pentru concediile medicale

Guvernul a decis diminuarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate cu prima zi. Angajatorul suportă zilele 2 – 6 ale plăţii indemnizaţiei pentru concediile medicale, iar începând cu ziua a 7-a până la vindecare, plata se face din din FNUASS. Măsura va fi aplicată pentru o perioadă determinată, între 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027.

Executivul a adoptat astfel un nou un mecanism de suportare a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate între angajator şi bugetul FNUASS, prin diminuarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate cu prima zi. Angajatorul suportă zilele 2 – 6 al plăţii indemnizaţiei pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare; în cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plăteşte prima zi.

”Pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează şi se plătesc prin diminuarea cu o zi a zilelor suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, prevede ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern.

Aceste perioade de diminuare a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate vor constitui în continuare stagiu de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, menţinându-se calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în perioadele respective.

Modalitatea de punere în aplicare a acestor dispoziţii se va stabili prin norme ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ, întrucât ”necesită stabilirea unei modalităţi de calcul pentru indemnizaţiile aferente fiecărui tip de concediu medical, precum şi modul de determinare a bazei de calcul”, mai prevede ordonanţa.

Categorii: Știri
Tags: , ,
