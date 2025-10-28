Doctoriță moartă în camera de gardă. Protest în curtea spitalului

Directorul medical al Spitalului Județean din Buzău, medicul Ștefania Szabo a fost găsită moartă în această dimineață în camera de gardă. Medicul avea doar 37 de ani. În acest caz a fost deschisă o anchetă. Între timp, colegii doctoriței au organizat un protest spontan în curtea unității medicale prin care reclamă condițiile de muncă și faptul că sunt tot mai epuizați.

Pentru că nu se cunosc amănunte detaliate cu privire la moartea medicului Ștefania Szabo, poliția din Buzău a deschis o anchetă. Apropiații doctoriței susțin faptul că era foarte implicată în activitatea spitalului și că a făcut numeroase eforturi pentru a angaja cât mai mulți medici tineri la unitatea medicală.

Protest spontan în curtea Spitalului Județean Buzău

Vestea dispariției tulburătoare a doctoriței Ștefania Szabo i-a șocat pe colegii acesteia. La câteva ore de la anunțul privind moartea sa, cadrele medicale au organizat un protest spontan în curtea unității medicale, angajații unității medicale reclamând suprasolicitarea, stresul profesional și oboseala acumulată în timpul gărzilor.

Spitalul Județean de Urgență din Buzău a deschis la rândul său o anchetă prin care se analizează circumstanțele în care și-a pierdut viața dr. Ștefania Szabo.

