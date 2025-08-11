Dr. Ioana Vasile, MedLife: „Menopauza nu înseamnă boală, ci transformare!”

Pentru multe femei, menopauza reprezintă acea etapă a vieții plină de neînțelegeri, mituri și, uneori, suferință trăită în tăcere. Dr. Ioana Vasile, medic primar obstetrică-ginecologie, consideră menopauza o perioadă care merită tratată cu respect, empatie dar și cu știință. „Femeile au o forță tăcută, profundă, care le ajută să traverseze cele mai grele momente. Nu renunță ușor, mai ales când e vorba de cei dragi și în fiecare etapă a vieții își pot descoperi o nouă versiune de sine”, este de părere medicul care încearcă să aducă lumină în această etapă dificilă a vieții femeilor.

Dr. Ioana Vasile a ales obstetrica-ginecologia pentru că i-a oferit posibilitatea unică de a fi alături de femei în cele mai importante momente ale vieții lor – de la adolescență la sarcină și mai departe, la tranziția spre menopauză. „Încă din copilărie am simțit o chemare puternică spre a înțelege și a alina suferința. Medicina mi-a oferit cadrul perfect pentru a combina cunoașterea cu grija față de oameni. M-a atras ideea de a putea face o reală diferență în viața cuiva, într-un mod profund și concret. Este o călătorie complexă, iar eu sunt onorată să fac parte din ea,” a mărturisit dr. Vasile.

Menopauza nu este un sfârșit, ci un început!

Majoritatea femeilor experimentează menopauza între 45 și 55 de ani, ca parte naturală a îmbătrânirii biologice, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Unele femei experimentează menopauza mai devreme (înainte de 40 de ani). Nu este posibil să se prevadă când o femeie va experimenta menopauza, deși există asocieri între vârsta la menopauză și anumiți factori demografici, de sănătate și genetici. Dar un lucru este cert, tranziția menopauzei poate fi graduală, începând de obicei cu modificări ale ciclului menstrual.

Însă în România, menopauza este un subiect sensibil și adesea trecut sub tăcere. „Din păcate, menopauza este încă percepută ca un subiect rușinos sau incomod. Cultura în care trăim asociază deseori valoarea femeii cu tinerețea și fertilitatea, iar trecerea spre o altă etapă este văzută ca o pierdere, nu ca o transformare. E important să schimbăm această perspectivă”, a atras atenția dr. Vasile.

Pacientele care ajung în cabinetul medicului în această etapă a vieții vin adesea cu teamă și confuzie: „Ce se întâmplă cu mine?”, „De ce nu mă mai recunosc?”. Dr. Vasile le ajută să înțeleagă și să normalizeze schimbările prin care trec. „Majoritatea vin cu neliniști, uneori chiar cu frică. Trăiesc schimbări hormonale, fizice, emoționale și au nevoie de sprijin real, nu de resemnare. Menopauza nu înseamnă boală, ci transformare. Poate fi o perioadă a înțelepciunii, a redefinirii de sine și a unei noi forme de feminitate,” a spus medicul.

Cea mai frecventă manifestare a menopauzei este instabilitatea vasomotorie mediată hipotalamic, care duce la bufeuri (bufeuri), transpirații și palpitații. În jur de 60% dintre femeile aflate la postmenopauză se confruntă cu aceste simptome. Printre simptomele care sperie cel mai mult femeile, se numără modificările bruște de dispoziție, insomniile și bufeurile, dar dr. Vasile le abordează cu blândețe și profesionalism: „Le ajut să afle că există soluții medicale și un stil de viață care pot face această tranziție mult mai blândă, fiindcă multe femei trăiesc ani în șir cu disconforturi care pot fi tratate. Le încurajez să se informeze, să ceară ajutor și să nu accepte suferința ca pe un dat biologic”.

Dr. Ioana Vasile pune accent pe construirea unei relații de încredere cu fiecare pacientă, așa că abordează pacientele cu mult calm și empatie. „Cred cu tărie că pacientele nu vin doar pentru un consult, ci caută în primul rând o relație de siguranță și sprijin real.”

Tratament personalizat și susținere reală

Terapia hormonală (TH) implică de foarte mulți ani administrarea de estrogen și progestativ sintetic pentru a înlocui nivelurile hormonale scăzute ale femeii și, astfel, pentru ameliorarea simptomelor menopauzei. Cu toate acestea, TH sintetică a fost asociată cu diverse riscuri; iar dezbaterea privind raportul risc-beneficiu continuă. În prezent, există terapie hormonală de substituție cu hormoni bioidentici (preparați în laborator din surse naturale) care au aceeași structură cu hormonii produși de organismul nostru, ei având mult mai multe beneficii si mult mai puține efecte secundare decât cei sintetici. Deși uneori controversată, terapia de substituție hormonală este abordată de medic cu echilibru și responsabilitate, având în prim-plan personalizarea tratamentului hormonal, alegerea preparatului și dozelor care se potrivesc fiecărei paciente : „Nu este un panaceu universal, dar pentru multe femei este o binecuvântare, atunci când este indicată corect și monitorizată atent. Informația corectă este esențială, nu frica indusă de mituri vechi”, a subliniat dr. Ioana Vasile.

Mai mult, pentru că medicina a evoluat, în zilele noastre există opțiuni pentru fiecare femeie. Unul dintre cazurile provocatoare din cariera sa și de care își amintește dr. Vasile a fost cel al unei paciente care era de câțiva ani pe terapie hormonală sintetică, dar continua să se confrunte cu simptome neplăcute.

„A ajuns în clinica noastră după ce a auzit despre terapia hormonală bioidentică și a dorit să exploreze această variantă. Trecerea de la un tratament sintetic la unul bioidentic poate fi anevoioasă – necesită timp, ajustări și monitorizare atentă. Dar pacienta a avut încredere și răbdare. Am lucrat împreună etapizat, iar acum se simte mult mai bine decât înainte – are un tonus psihic echilibrat, somn de calitate și o stare generală de bine. Este o dovadă a eficienței terapiei corect personalizate și a colaborării strânse între medic și pacient”, a explicat medicul.

Și nu este singurul caz. Sunt femei, care vin în disperare de cauză la medic și caută o rezolvare, după ani de suferință. „O pacientă mi-a spus din prima: Trebuie să fac ceva, nu mai sunt eu. Copiii mi-au spus că sunt prea irascibilă și că parcă nu mai sunt mama lor. Era un moment de sinceritate profundă, dar și de suferință vizibilă. Am început împreună un proces de tratament și susținere, iar în doar câteva luni, simptomele care erau numeroase și de intensitate moderat-severă au devenit absente în totalitate. Astăzi este o femeie senină, echilibrată și cu o relație refăcută cu propria familie. Curajul ei de a cere ajutor și determinarea de a se regăsi au fost cu adevărat impresionante”, a povestit dr. Vasile, care pune accent pe comunicare, empatie și sprijin emoțional. „Fără empatie, medicina devine doar tehnică. Când o femeie se simte ascultată, văzută și validată, deja jumătate din vindecare e realizată.”

Un mesaj pentru toate femeile

Dr. Ioana Vasile încurajează stilul de viață echilibrat, mișcarea, somnul și gestionarea stresului, dar mai ales, îngrijirea de sine și încrederea: „Feminitatea nu ține de hormoni sau de vârstă, ci de felul în care se privesc pe ele însele. Mesajul meu pentru toate femeile este că menopauza nu este un „sfârșit”. De fapt, poate fi un nou început – o perioadă a înțelepciunii, a redefinirii de sine și a unei noi forme de feminitate. Menopauza nu înseamnă boală, ci transformare. Nu sunteți singure. Nu e nimic „greșit” cu voi. Aveți dreptul la informație, la sprijin, la îngrijire și la o viață trăită cu bucurie!”

Dr. Ioana Vasile este mai mult decât un medic – este o prezență calmă, empatică și profund dedicată femeilor, într-o perioadă în care ele au cea mai mare nevoie de înțelegere, respect și sprijin real. Le încurajează să se îngrijească, să se pună pe primul loc și să caute sprijin atunci când simt că nu mai pot.

