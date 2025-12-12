Pe lângă răceală și gripă, vremea rece poate crea disconfort și la nivelul gurii. Durerea dinților la frig este o realitat, dar există mijloace prin care o putem preveni.

Temperaturile sunt tot mai scăzute, iar dantura noastră poate avea de suferti. Medicii susțin că există persoane care pot avea probleme dentare din cauza aerului rece de afară.

Durerea dinților la frig

Acest fenomen apare mai ales în cazul persoanelor care au o sensibilitate. Această durere apare în anumite situații.

„Apare mai ales la cei care au o înclinare către sensibilitate. Dacă au retracții gingivale sau dinții cu zone de dentină descoperite” a explicat dr. Ramona Hîrbu, medic specialist stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cum facem față simptomelor

Sensibilitatea la frig a dinților poate fi prevenită. Important este să alegem o păstă de dinți cu fluor. După cum se știe fluorul previne apariția cariilor și întărește smalțul dinților.

De asemenea, este necesar să fim atenți la periaj. Este important să folosim o periuță cu permi moi.

„Ei oricum sunt sensibili, dacă ies în aer rece, s-ar putea să simtă ca un curent electric. Este normal în anumite limite. Simptomele pot fi atenunate cu niște aplicări de flour, cu pastă de dinți cu flour. Periuțe cu peri moi” susține dr. Ramona Hîrbu, medic specialist stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.