E normal să fii singur de sărbători? Iată ce spun psihologii

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Sărbătorile sunt asociate cu întâlnirile cu familia sau persoanele foarte apropiate. Sunt însă și oameni care preferă să le petreacă în singurătate. Psihologii susțin că nu este nimic greșit într-o astfel de atitudine.

„Ideea este că și singurătatea poate fi o normalitate până la urmă. Am întâlnit oameni care se simt bine, călătoresc singuri chiar pe alte continente. Mi se pare că sunt la alt nivel” consideră Elena Cerbureanu, psiholog – Clinicile TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.
Mai mult decât atât, specialiștii sunt de părere că persoanele care se pot bucura de momente frumoase în singurătate au un nivel mai ridicat de maturitate emoțională.

„Când te simți bine singur înseamnă că ești la un alt nivel ca și maturitate” mai spune Elena Cerbureanu, psiholog – Clinicile TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

 

Categorii: Știri, Tenmed, Video
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