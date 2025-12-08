Echipamente medicale destinate bolnavilor cardiaci din municipiul Oradea

Primăria Oradea finanțează un proiect ce urmărește achiziția de echipamente medicale utile în diagnosticarea și tratamentul pacienților cardiaci critici.Valoarea proiectului este de 5 milioane de lei, iar finanțarea este asigurată prin Programul Sănătate 2021-2027.

„Proiectul vizează dotarea infrastructurii medicale a Unității de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacientului Critic Cardiac (USTACC), în scopul îmbunătățirii capacității de diagnostic, tratament și monitorizare a pacienților cu patologii cardiovasculare critice. Această investiție este parte a unui demers strategic de consolidare a serviciilor medicale de urgență, în contextul unei incidențe crescute a bolilor cardiovasculare și a complexității cazurilor tratate”, potrivit unui comunicat al Primăriei Oradea.

În cadrul proiectului vor fi achiziționate monitoare centralizate, 16 monitoare de pacient de 15 inch, trei electrocardiografe portabile sau două defibrilatoare.

