Echipamente medicale pentru tratamentul pacienților cardiaci critici la SJU Sibiu

Un nou proiect major pentru sănătatea sibienilor intră în linie dreaptă, odată cusemnarea contractului de finanțare pentru dotarea Spitalului Clinic Județean deUrgență Sibiu cu echipamente performante, necesare înființării Unității deSupraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC), în cadrulSecției de Cardiologie.

Proiectul este derulat de Consiliul Județean Sibiu, fiind accesate fonduri nerambursabile prin Programul de Sănătate și are o valoare totală de 4.325.557,32 lei. Perioada de implementare este de 17 luni și are ca obiectiv principal îmbunătățireaaccesului la servicii medicale și creșterea calității actului medical, printr-un răspunsrapid și eficient în cazurile cardiace grave.

„Pentru a câștiga timp și a asigura o implementare eficientă, achizițiaechipamentelor a fost deja demarată, cu clauză suspensivă, iar acum suntem în fazade evaluare a documentelor de calificare a operatorilor. Această abordare nepermite să accelerăm accesul pacienților la servicii medicale esențiale”, a declaratDaniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Prin acest proiect, spitalul va fi dotat cu aparatură de ultimă generație care va permitediagnostic rapid, intervenții de urgență în timp optim și monitorizare continuă apacienților cardiaci critici, reducând necesitatea transferurilor către altecentremedicale.

În bolile cardiovasculare acute, unde fiecare minut contează, aceastăinvestiție poate face diferența dintre viață și moarte.Impactul investiției este unul complex: medical, prin creșterea șanselor desupraviețuire și reducerea complicațiilor; economic, prin utilizarea mai eficientă a resurselor și scăderea costurilor generate de transferuri.