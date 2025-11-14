Efectele menopauzei. Cum le faci față VIDEO?

FacebookEmailWhatsApp

Menopauza este o perioadă delicată din viața oricărei femei, din cauza transformărilor prin care organismul lor trece. Modificările hormonale pot fi ținute sub control atât cu ajutorul plantelor, cât și cu ajutorul terapiei de substituție hormonală.

„Pentru că înainte de a avea medicamente Dumnezeu ne-a dat plantele care sunt benefice. Există yoga, metode de relaxare sau meditații. Există o multitudine de soluții” susține dr.  Mădălina Nicolescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, medicii recomandă ca alternativă și terapia hormonală de substituție. Medicul Mădălina Nicolescu a împărtășit telespectatoarelor experiența personală cu aceste medicamente.

„Eu am ales să folosesc terapia de substituție hormonală pentru că am vrut să experimentez.  Am testat produsele pe bază de gel. Sunt foarte benefice și le recomand” mai spune dr.  Mădălina Nicolescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea
Spălarea corectă a mâinilor

Spălarea corectă a mâinilor, cum procedăm VIDEO

Prevenția bolilor infecțioase, indiferent de virusurile care le provoacă, se face în primul rând prin igiena mâinilor. Spălarea corectă a mâinilor ține la distanță foarte multe afecțiuni. Este însă important…
Mai mult
Gripă sau răceală, cum le deosebim?

Gripă sau răceală, cum le deosebim? VIDEO

Sezonul rece amplifică circulația virusurilor de răceală și gripă. Deși relativ asemănătoare ca simptome, gripa și răceala au însă manifestări diferite. De aceea, este important să ne dăm seama, cu…
Mai mult
Renunțarea la fumat, beneficii pentru plămâni VIDEO

Renunțarea la fumat, beneficii pentru plămâni VIDEO

  Cancerul pulmonar are o incidență tot mai ridicată în România. Principalul factor de risc este fumatul. Medicii consideră că renunțarea la fumat aduce multe beneficii pentru plămâni. Recomandarea specialiștilor…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Trei tipuri de diete care ar putea reduce riscul de cancer de colon! Toate sunt bazate pe alimente cu efect antiinflamator
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro