Emoția micului ecran, resimțită de Mircea Zara VIDEO

Să apari la televizor poate părea simplu, dar pentru oamenii care fac asta este, de foarte multe ori copleșitor. Emoția micului ecran se transmite de la telespectatori către persoanele publice pe care le vedem pe sticlă, iar ele simt toate aceste sentimente.

Invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, realizatorul tv, Mircea Zara, a mărturisit că, într-adevăr, emoția micului ecran se simte.

Emoția micului ecran, resimțită de Mircea Zara

Nu puține au fost momentele în care îndrăgitul realizator de televiziune a simțit emoțiile transmise de telespectatorii. Aceste emoții au fost fie negative, fie pozitive..

„Cumva ei toată acestă energie pozitivă pe tine. Noi cei care lucrăm în televizune, nu suntem conștienți de faptul că prin intermediul ecranului ni se transmit energii. Ele pot să fie pozitive sau negative. Suntem receptori și le preluăm” a mărturisit Mircea Zara, realizator TV, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Vampirii energetici, o realitate

Transmiterea energiilor și a emoților de la o persoană la alta este o realitate. Această experiență poate fi copleșitoare pentru unii oameni. Uneori, în interacțiunea cu ceilalți, simțim că ne pierdem forțele, pentru că respectivii oameni ne absorb, pur și simplu, energia pe care o avem.

„În momentul în care ești într-un dialog cu o persoană simți că rezonezi cu ea energetic sau nu. Ideea e să știi să fii atent la aceste persoane, sunt vampiri energetici. După ce termini un dialog cu astfel de persoane te simți vlăguit” a mai spus Mircea Zara, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, difuzată de Medika TV.

Mircea Zara a devenit cunoscut micului ecran datorită emisiunilor pe care le-a prezentat pentru posturile de televiziune muzicale, în vogă la începutul anilor 2000. Într-un interviu, celebrul Vj, alături de care au crescut generații întregi de tineri, a mărturisit că cel mai mare vis al său este să meargă în Japonia.