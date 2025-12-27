Europa folosește tot mai mult AI în domeniul medical

În Europa, Inteligența Artificială este integrată în mai multe etape ale îngrijirilor medicale, dar utilizarea AI în medicină vine cu limine și procupări legate de siguranță.

Anul acesta, instrumentele AI folosite pentru sănătate s-au bucurat de o mare popularitate în Europa, principalul obiectiv fiind personalizarea îngrijirilor medicale. De asemenea, s-a urmărit accelerarea diagnosticului și descoperirea de noi medicamente.

În mai multe state europene AI este folosită în mod concret. În Finlanda, de exemplu, AI este utilizată pentru instruirea personalului medical, în timp ce Estonia și Spania utilizează Inteligența Artificială fie pentru analiza datelor medicale, fie pentru stabilirea unui diagnostic.

Totuși, AI nu ar trebui să fie utilizată atât de mult pentru că, nu poate acționa eficient în situații de urgență sau întâmpină dificultăți din punct de vedere al abordării problemelor de sănătate mintală. Din acest punct de vedere poate contribui la răspândirea de informații medicale eronate.

Mai mult asistenții virtuali inteligenți pot oferi informații eronate, dar dar şi legate de terorism după ce experţi din tehnologie şi din zona de combatere a terorismului au avertizat că extremiştii ar putea deturna astfel de instrumente pentru a crea arme biologice capabile să declanşeze o pandemie.