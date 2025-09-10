Europenii și anii trăiți sănătoși. România, sub media UE

Eurostat, barometrul statistic al Uniunii Europene, arată că femeile trăiesc mai mult decât bărbații în spațiu comunitar, dar calitatea anilor de viață este pusă la îndoială. Foarte puțini sunt însă și anii în care sunt mai sănătoase decât bărbații.

Femeile sunt într-adevăr mai conștiincioase în ceea ce privește stilul de viață mai sănătos, în timp ce bărbații trăiesc multă vreme fără limitări ale activităților pe care le desfășoară.

Datele arată că la niveul Uniunii Europene numărul de ani de viață sănătoasă, începând cu momentul nașterii, a fost în 2023 de 63,3 ani pentru femei și 62,8 ani pentru bărbați.

Țara noastră, din păcate, se situează sub aceste limite de vârstă prezentate de Eurostat. Astfel, femeile din țara noastră trăiesc până la 58,9 de ani de viață sănătoasă, în timp ce bărbații 59,4 ani de viață sănătoasă.

Statele în care există cei mai mulți ani de viață sănătoasă sunt considerate a fi Malta, Italia și Suedia.

Principalul factor de risc pe care experții îl consideră responsabil de degradarea organismului rămâne alimentația nesănătoasă. Acesta este urmat de sedentarism și fumat.