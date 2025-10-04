Examenul imagistic în tratamentul ortopedic, risc sau beneficiu

Pentru ca tratamentul ortopedic să fie unul de succes, medicii au nevoie de radiografii sau scanări CT. Mulți pacienți se tem de această metodă de diagnostic din cauza riscului de a nu fi iradiați. În realitate, doza de radiații care ajunge în corp este mică și nu pune în pericol sănătatea pacienților.

„Este simplu să tratezi o problemă ortopedică datorită imagisticii. Cantitatea de iradiere pe care o iei cu o radiografie este foarte mică. Am avut intervenții chirurgicale grele în care am efectuat 50-60 de radiografii în sala de operație pentru a realiza cu succes respectiva intervenție. Că-ți faci o radiografie o dată sau la ceva vreme, dar este o cantitate mică de radiație acolo„ spune dr. Valentin Hiohi, medic specialist ortopedie-traumatologie.

În cazul scanărilor CT doza de radiații care ajunge în organism este puțin mai mare, însă ea poate fi modificată în funcție de zona corpului care trebuie expusă imagistic pentru a fi tratată de medicul ortoped.

„La CT doza cumulativă de radiații este mult mai mare, dar există posibilitatea pentru anumite scanări pe care le facem să scădem doza de iradiere. Dacă nu urmăresc o acuratețe a zonelor din jurul osului, ci doar osul pot să scad mult doza de radiații și să fie echivalentul a câtorva radiografii. Altele care sunt de foarte bună rezoluție iradiază mai mult. Depinde însă și de zona iradiată„ mai spune dr. Valentin Hiohi, medic specialist ortopedie-traumatologie.