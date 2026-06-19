Excelență în Chirurgia Cardiovasculară, la Spitalul Universitar de Urgență București

Secția de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Universitar de Urgență București a demonstrat, în ultimii ani, că putem vorbi despre performanță în medicina românească. Medicii care își desfășoară activitatea aici au învățat cum să aibă grijă de sănătatea fiecărei inimi pe care o țin în mâini.

„Acum secția s-a dezvoltat. Este o secție în care activează mai mulți medici de chirurgie cardiovasculară sau vasculară, pentru că în cadrul secției noastre de Chirurgie Cardiovasculară avem și compartimentul de Chirurgie Vasculară Periferică, coordonat de o colegă de-a noastră. Sunt mai mulți medici primari și specialiști și rezidenți” susține dr. Cătălin Constantin Badiu, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară – Spitalul Universitar de Urgență București, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ceea ce a contat în dezvoltarea Secției de Cardiologie Cardiovasculară a SUUB sunt medicii care fac parte din echipa pe care dr. Cătălin Constantin Badiu o coordonează.

„Secția s-a dezvoltat mult. Datorită acestei echipe de medici din Chirurgia Cardiovasculară și Vasculară. Dar nu putem lucra singuri, suntem dependenți unii de alții de colegi cardiologi, de colegi din ATI. Oamenii au învățat să lucreze unii cu alții, am adus tot timpul proceduri noi, lucru care, pe de o parte, nu e ușor pentru echipă că se dezvoltă. Am avut marea șansă de a lucra cu colegi care au acceptat această provocare” mai spune dr. Cătălin Constantin Badiu, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară – Spitalul Universitar de Urgență București, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.