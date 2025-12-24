Există și deshidratare de iarnă. Iată cum o explică medicii și ce simptome are

Deshidratarea poate fi prezentă și în perioada de iarnă, dar adesea o ignorăm. Principalele simptome pe care le provoacă deshidratarea de iarnă sunt oboseala, dificultățile de concentrare, putând afecta serios rinichii.

Iarna, menținerea unui nivel optim de hidratare pare un proces dificil, dar este la fel de important să ne hidratăm în sezonul rece, așa cum o facem și vara.

Yadira Santiago Banuelos, profesor asistent clinic și asistent medical practicant în medicina de familie la Școala de Nursing a Universității Purdu susține că hidratarea este benefică pentru organism în orice moment al anului. Mai ales iarna, hidratarea optimă ne ajută să menținem sănătatea pielii, jucând un rol semnificativ în buna funcționare a sistemului imunitar.

„Dacă ne hidratăm bine, asta se vede și la exterior. Hidratarea ajută mai ales în cazul pielii uscate” spune dr. Baunelor, potrivit Euronews. Totodată, apa ajută la buna funcționare a articulațiilor și mușchilor.

Prevenție a infecțiilor respiratorii

Hidratarea poate ajuta să ținem la distanță virusurile de gripă și răceală, mai spun specialiștii.

„Ajută la menținerea unui strat umed al mucoaselor, care oferă protecție împotriva virusurilor și bacteriilor pe parcursul iernii”,adaugă prof. Yadira Santiago Banuelos.

Deshidratarea iarna, simptome

Dacă vara ne dăm seama mai ușor că suntem deshidratați, în sezonul rece simptomele deshidratării sunt ușor diferite. Poate provoca oboseală, piele uscată, senzație de leșin sau ceață mentală.

Recomandarea specialiștilor este să bem zilnic până la 3 litri de apă în sezonul rece pentru a evita toate aceste probleme.