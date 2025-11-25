Explozie într-un bloc din Buftea: Pacient în stare critică, un altul cu arsuri ar putea fi transferat în străinătate

Ministerul Sănătății a făcut precizări despre starea victimelor exploziei petrecută în această seară într-un bloc din Buftea.

În stare gravă este un pacient intrat în stop-cardiorespirator despre care oficialii instituției arată că se află în stare critică, fiind intubat și ventilat mecanic.

Totodată, un pacient care a suferit arsuri de 50-55% a fost transportat la Spitalul de Arși din București. La finalul evaluării ar putea fi transferat la un spital din străinătate.

La Spitalul Clinic de Urgență „Grigore Alexandrescu” a ajuns un minor de 14 ani, aflat în momentul de față sub monitorizare medicală.

Alți doi pacienți, în vârstă de 58 de ani și 51 de ani au refuzat transportul la spital. Aceștia au suferit traumatisme și arsuri minore.