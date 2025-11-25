Explozie la Buftea. Ministerul Sănătății a format o celulă de urgență

Cel puțin cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unei explozii produse în această seară la Buftea. Ministerul Sănătății a format o celulă de urgență.

„La Ministerul Sănătății s-a format o celulă de urgență coordonată de ministrul sănătății în care sunt incluse spitalele de urgență: Spitalul Clinic de Urgenta “Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgență București„ a transmis Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ulterior în aceeași celulă de urgență au fost incluse și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu.

Ministerul Sănătății susține că șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale:

„- 1 pacient fără arsuri, stop cardio respirator resuscitat, transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floresca (se află în evaluare de specialitate la spital)
– 1 pacient (57 ani) cu arsuri 50-55%, transportat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București (se află în evaluare de specialitate la spital și echilibrare hemodinamică)
– 1 pacient minor (14 ani) cu traumatism cranio cerebral, transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu (se află în evaluare de specialitate la spital și echilibrare hemodinamică)
– 1 pacient (58 ani), traumatism membru inferior drept (refuză transportul la spital)
– 1 pacient (51 ani), arsură minoră membru superior (refuză transportul la spital)”

 

 

 

 

 

 

 

 

