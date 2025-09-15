Finanțare pentru dezvoltarea pregătirii doctorale și postdoctorale, la UMF Cluj

UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca este beneficiara unei finanțăro de 58 milioane de lei pentru formare profesională a viitorilor doctoranzi și post-doctoranzi ai unității de învățământ.

Acest proiect se derulează prin Programul de Sănătate al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, beneficiind și de sprijin din partea Fondului European de Dezvoltare Regională.

330 de doctoranzi și cercetători postdoctorali din domeniile medicină, medicină dentară și farmacie vor beneficia de programe avansate de formare. De asemenea, 140 de cadre didactice vor participa la workshop-uri și conferințe, pentru a-și îmbunătăți abilitățile de cercetare și pentru a utiliza eficient rezultatele cercetării la patul bolnavului, pentru binele pacienților.

„Acest proiect reprezintă o investiție strategică în viitorul cercetării medicale românești. Prin formarea unei noi generații de cercetători performanți și prin consolidarea legăturilor cu partenerii noștri clinici, ne propunem să creștem calitatea serviciilor medicale și să contribuim la menținerea universității noastre în rândul celor de cercetare avansată. Impactul pe termen lung se va resimți atât la nivel academic, cât și în beneficiul direct al pacienților din România și al întregii societăți”, a precizat prof. dr. Anca Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Hațieganu”.

Unul dintre obiectivele principale este creșterea numărului de teze de doctorat finalizate și stimularea producției științifice. Tinerii cercetători vor primi sprijin prin programe de mentorat și vor participa la cursuri menite să le dezvolte abilități esențiale, cum ar fi: adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea digitală științifică, comunicarea și diseminarea cunoștințelor, gândirea critică și analitică, dar și integritatea științifică și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.