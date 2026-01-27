Finanțarea primului spital construit la Brașov după 1990 a primit aprobare

Finanțarea construirii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase din Brașov a fost aprobată. Este primul spital care se construiește în regiune după 1990. Proiectul este inițiat de Primăria Brașov.

„La sfârşitul anului trecut, municipalitatea a aplicat pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile pe Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura Unităţilor Spitaliceşti, derulat prin intermediul Ministerului Sănătăţii. În urma analizei documentaţiei depuse, evaluatorii au considerat că acest proiect poate fi finanţat cu fonduri europene nerambursabile”, anunţă, marţi, printr-un comunicat, Primăria municipiului Braşov.

Unitatea sanitară, care va avea 279 de paturi, dintre care 242 în regim de spitalizare continuă, va costa peste 368 de milioane de lei fără TVA şi va fi finanţată prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura Unităţilor Spitaliceşti, derulat prin intermediul Ministerului Sănătăţii.