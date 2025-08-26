Focare de gripă aviară în ferme din Bulgaria

Este focar de gripă aviară în trei ferme importante din regiunea sudică a Bulgariei. Autoritățile din statul vecin sunt în alertă și sunt monitorizate atent de Organizația Mondială a Sănătății Animale. Îngrijorare este și la nivel european, din cauza apariției a tot mai multor focare. Guvernele din cele mai importante state din lume țin situația sub observație pentru că există riscul transmiterii virusului care îmbolnăvește păsările și la oameni.

Virusul H5N1 a fost depistat în trei ferme din zona orașului Rakovski și a afectat peste 28 mii de păsări. Două dintre aceste ferme sunt crescătorii de rațe.

Răspândirea gripei aviare a generat un val de îngrijorare în rândul guvernanților și al producătorilor de carn de pasăre, după ce mai multe focare au fost declarate la nivel global în ultima perioadă, destabilizând piețele de aprovizionare și, totodată, existând riscul ca virusul să se transmită la oameni.