Fonduri de la Ministerul Sănătății pentru spitalele care utilizează chirurgia robotică

Guvernul a dat startul finanțărilor pentru Programul naţional de finanţare prin Acţiuni Prioritare – Chirurgie Robotică . Prin acest program vor fi finanțate direct spitalele publice care utilzează roboții chirurgicali.

”Tehnologia există. Profesionalismul există. Dar, până acum, pacienţii nu au putut beneficia la adevărata capacitate de aceste intervenţii pentru cǎ nu a existat un mecanism public clar de finanţare pentru chirurgia robotică. Corectăm această inechitate. Astăzi înfiinţăm Programul naţional de finanţare prin Acţiuni Prioritare – Chirurgie Robotică (AP-ROBOTICA). Prin acest program, Ministerul Sănătăţii va finanţa direct spitalele publice care au în dotare roboţi chirurgicali, pentru achiziţia de kituri, instrumentar şi materiale consumabile necesare utilizării acestora la pacienţi”, anunţă Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii spune că beneficiază de finanţare spitalele publice care au în dotare roboţi chirurgicali, indiferent de specialitatea medicală şi se finanţează materiale şi consumabile necesare intervenţiilor realizate prin chirurgie robotică.

”Ordinul de ministru care înfiinţează AP-ROBOTICA a fost pus în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Sănătăţii, iar finanţarea va începe din anul viitor. Consider că, prin acest program, reparăm o nedreptate faţă de pacienţi şi facem un pas real spre un sistem medical modern, echitabil şi performant. Mulţumesc profesioniştilor din sănătate care au lucrat alături de mine şi de echipa Ministerului Sănătăţii la construcţia acestui program. Mulţumesc, în mod special, colegului şi prietenului meu, dr. Răzvan Couţi, medic primar la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, pentru viziune şi determinare. Mulţumesc maestrului meu, Prof. Sǎndesc pentru sustinerea acestui program şi tuturor celor implicaţi în dezvoltarea acestui proiect! Încrederea se construieşte prin fapte, pentru oameni”, arată ministrul în postare.