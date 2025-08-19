Fonduri ministeriale pentru camera de gardă a Spitalui Orășenesc Vișeul de Sus

Într-o postare pe rețelele de socializare, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat faptul că va susține din bugetul ministerului pe care-l conduce activitatea Compartimentului de Primiri Urgențe al Spitalului Orășenesc Vișeul de Sus.

„ Astăzi, am semnat Ordinul de ministru prin care se autorizează de la 1 septembrie includerea și finanțarea Compartimentului de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Orășenesc Vișeul de Sus direct de catre Ministerul Sanatatii. ” susține Alexandru Rogobete.

Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Orășenesc Vișeul de Sus asigură asistență medicală pentru 70 de mii de oameni din întreaga zonă, fiind un element necesar în instrastructura de sănătate din județul Maramureș.

„ Asta înseamnă acces rapid la servicii de urgență pentru peste 70.000 de oameni din întreaga zonă. Un pas concret, nu doar o promisiune, prin care aducem sănătatea mai aproape de comunitate și oferim siguranță pacienților în momente critice. Mă angajez să sprijin, prin decizie și acțiune, dezvoltarea unui sistem medical aproape de oameni, echitabil și eficient.” a mai spus Alexandru Rogobete.