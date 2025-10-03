Fonduri PNRR de peste 4 milioane de lei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov a încheiat un proiect de peste 4 milioane de lei inițiat pentru a combate infecțiile nosocomiale. Investiția constă în echipamente medicale care ajută la controlul infecțiilor intraspitalicești. Finanțarea a fost asigurată prin PNRR.

„ Consiliul Judeţean Braşov a încheiat dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie şi Boli Infecţioase cu echipamentele necesare combaterii infecţiilor intraspitaliceşti, după ce în această săptămână ultimul lot a fost livrat, instalat şi recepţionat. Este vorba despre lotul 4 – kit uşă de izolare cu sistem de ventilaţie cu presiune negativă (două bucăţi), care a costat 150.282 lei şi a fost montat în două secţii de boli infecţioase din cadrul instituţiei medicale” potrivit Consiliului Județean Brașov, instituție care administrează unitatea medicală.

Cu ajutorul fondurilor PNRR au fost achiziționate luminometru Smart (luminometru igienă ATP/AMP portabil, dotat cu kit tampoane suprafeţe, kit tampoane lichide şi kit de instalare); sistem de spălat ploşti – 3 bucăţi; sistem analizor tip PCR pentru gene de rezistenţă microbiană la antibiotice; sistem automat pentru analize de chimie clinică şi imunologie; linie de echipamente pentru determinarea sensibilităţii la antibiotice prin determinarea directă a concentraţiei minime inhibitorii (CMI); sistem automat tip Malditof pentru identificarea bacteriilor şi fungilor; aparat pentru atomizare utilizat la dezinfecţia pe cale aeriană; sistem de sterilizare cu peroxid de hidrogen la temperatură joasă; dispozitiv cu lampă UV pentru testarea dezinfecţiei mâinilor; autoclav vertical cu uscare.