Fonduri suplimentare pentru investiții în trei spitale din județul Cluj

FacebookEmailWhatsApp

Consiliul Județean Cluj a aprobat recent rectificarea bugetară pentru anul în curs. Aproape 1 milion de lei vor fi distribuiți pentru trei spitale din județ. Fondurile vor fi utilizate pentru investiții și dotări.

Cea mai mare sumă, în valoare de 450 mii de lei, va fi oferită Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”. Banii vor fi utilizați pentru realizarea proiectului tehnic ce va permite modernizarea Ambulatoriului unității medicale.

Alți 318 mii de lei vor fi oferiți de Consiliul Județean Cluj pentru o serie de investiții realizate în cadrul Spitalului de Boli Psihice Borșa.

Totodată, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca va primit 134 mii de lei pentru dotarea Ambulatoriului unității medicale cu echipamente medicale moderne.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta Okinawa și cine o poate ține?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro