Fonduri suplimentare pentru sănătatea românească

FacebookEmailWhatsApp

În urma celei de-a doua rectificări bugetare de anul acesta, bugetul Ministerului Sănătății primește fonduri suplimentare. Banii vor fi utilizați pentru majorarea bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, administrat de Casa Națională de Sănătate. Măsura se arată într-un proiect de rectificare bugetară al Ministerului de Finanțe.

BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

Astfel, bugetul Ministerului Sănătăţii creşte cu 1,51 miliarde lei faţă de nivelul stabilit la prima rectificare de buget.

“S-a asigurat suplimentarea transferurilor către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (+1.678,9 milioane lei) şi s-au identificat economii la proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (- 140,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-12,0 milioane lei), şi cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-15,0 milioane)”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de rectificare bugetară.

Bugetul Ministerului Sănătăţii aprobat la începutul anului prevedea o creştere cu 35,1% a faţă de nivelul realizat efectiv în 2024, de la 20,71 miliarde lei la 27,99 miliarde lei. Ulterior, la prima rectificare de buget, bugetul Ministerului Sănătăţii a scăzut cu 2,66 miliarde lei.

BUGETUL CNAS / FNUASS

Bugetul FNUASS, care asigură finanţarea principalelor programe de sănătate din România, va creşte, după rectificarea bugetară, cu suma de 1,596 miliarde lei, pe partea de venituri, şi cu 2,233 miliarde lei, la cheltuieli, “excedentul diminuându-se cu suma de 636,9 milioane lei”, prevede proiectul.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro