Fonduri suplimentare pentru sănătatea românească

În urma celei de-a doua rectificări bugetare de anul acesta, bugetul Ministerului Sănătății primește fonduri suplimentare. Banii vor fi utilizați pentru majorarea bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, administrat de Casa Națională de Sănătate. Măsura se arată într-un proiect de rectificare bugetară al Ministerului de Finanțe.

BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

Astfel, bugetul Ministerului Sănătăţii creşte cu 1,51 miliarde lei faţă de nivelul stabilit la prima rectificare de buget.

“S-a asigurat suplimentarea transferurilor către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (+1.678,9 milioane lei) şi s-au identificat economii la proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (- 140,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-12,0 milioane lei), şi cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-15,0 milioane)”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de rectificare bugetară.

Bugetul Ministerului Sănătăţii aprobat la începutul anului prevedea o creştere cu 35,1% a faţă de nivelul realizat efectiv în 2024, de la 20,71 miliarde lei la 27,99 miliarde lei. Ulterior, la prima rectificare de buget, bugetul Ministerului Sănătăţii a scăzut cu 2,66 miliarde lei.

BUGETUL CNAS / FNUASS

Bugetul FNUASS, care asigură finanţarea principalelor programe de sănătate din România, va creşte, după rectificarea bugetară, cu suma de 1,596 miliarde lei, pe partea de venituri, şi cu 2,233 miliarde lei, la cheltuieli, “excedentul diminuându-se cu suma de 636,9 milioane lei”, prevede proiectul.