Fondurile PNRR, un sprijin real pentru spitalele românești. Ce spune ministrul Sănătății?

FacebookEmailWhatsApp

Aflat într-o vizită de lucru în județul Galați, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a vorbi public despre dezvoltarea spitalelor românești cu ajutorul fondurilor europene, accesate de țara noastră prin PNRR.

În opinia oficialului, infrastructura medicală avea nevoie de banii europeni pentru a se putea dezvolta.

„România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR – iar Galațiul este un exemplu de performanță, ambiție și angajament față de viitor. La Galați, ceea ce altădată părea imposibil devine realitate: spitale renovate, echipamente medicale moderne, secții digitalizate și cabinete de medicină de familie aduse la cele mai înalte standarde. Toate acestea – prin peste 150 de milioane de lei din fonduri PNRR, fonduri locale și o viziune clară, cu respect pentru oameni. Sunt finanțate ambulatorii moderne, echipamente de înaltă performanță, secții de terapie intensivă neonatală, infrastructură pentru reducerea infecțiilor nosocomiale și digitalizarea completă a sistemului sanitar” a transmis Alexandru Rogobete, într-un mesaj pe rețelele sociale.

Categorii: Maratoanele Medika TV
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum scazi glicemia și previi diabetul zaharat cu aceste băuturi?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro