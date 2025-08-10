Fondurile PNRR, un sprijin real pentru spitalele românești. Ce spune ministrul Sănătății?

Aflat într-o vizită de lucru în județul Galați, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a vorbi public despre dezvoltarea spitalelor românești cu ajutorul fondurilor europene, accesate de țara noastră prin PNRR.

În opinia oficialului, infrastructura medicală avea nevoie de banii europeni pentru a se putea dezvolta.

„România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR – iar Galațiul este un exemplu de performanță, ambiție și angajament față de viitor. La Galați, ceea ce altădată părea imposibil devine realitate: spitale renovate, echipamente medicale moderne, secții digitalizate și cabinete de medicină de familie aduse la cele mai înalte standarde. Toate acestea – prin peste 150 de milioane de lei din fonduri PNRR, fonduri locale și o viziune clară, cu respect pentru oameni. Sunt finanțate ambulatorii moderne, echipamente de înaltă performanță, secții de terapie intensivă neonatală, infrastructură pentru reducerea infecțiilor nosocomiale și digitalizarea completă a sistemului sanitar” a transmis Alexandru Rogobete, într-un mesaj pe rețelele sociale.