Formular online prin care medicii pot sesiza problemele din sistem

Medika TV, singura televiziune medicală din România, a inclus în grila sa de programe o nouă emisiune. Producția se numește „Ministrul Sănătății răspunde” și este moderată de jurnalista tv, Eugenia Foarfecă. Prima ediție l-a avut ca invitat pe Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Oficialul a public despre principalele probleme din sistemul medical românesc.

În cadrul emisiunii „Ministrul Sănătății răspunde”, Alexandru Rogobete a vorbit despre problemele din sistemul medical, încurajându-i pe medici să le comunice. Oficialul a explicat că va fi creată o platformă online în care medicii pot raporta problemele din sistem.

„Pe site-ul Ministerului Sănătăţii va apărea un formular în care vreau să ascult părerea personalului medical. Va exista un formular electronic în care medicii, medicii rezidenţi, să scrie şi să sezizeze acolo toate problemele le care le întâmpină. Medici specialişti, infirmiere, asistente, personalul medical în general va avea ocazia în acel formular să seziseze ce nu funcţionează. Să sesizeze abuzuri, să sesizeze comportamente inadecvate ale şefilor de secţie, ale coordonatorilor de rezidenţiat, ale cui doriţi dumneavoastră” a declarat Alexandru Rogobete.

Sesizările vor fi doar în parte anonime, pentru că acces la datele persoanelor care fac reclamațiile va avea doar ministrul Sănătății.

„Spun un lucru important şi îl subliniez. Singura persoană care va vedea numele şi prenumele celui care a sesizat voi fi eu. Conform legislaţiei, în România nu poţi să faci o sesizare decât dacă te semnezi cu nume şi prenume. Sesizările anonime nu pot fi luate în calcul. Şi atunci, platforma va obliga personalul să scrie cu nume şi prenume. Însă sistemul va de-identifica în momentul în care va ajunge la Colegiul Medicilor, la Corpul de Control, la Serviciul de Etică din Ministerul Sănătăţii. Datele vor ajunge de-identificate, doar eu pot avea acces cu parolă să văd şi cine a făcut sesizarea. Şi asigur că datele vor rămâne secrete” a mai spus Alexandru Rogobete.