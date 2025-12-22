Fostul manager al Spitalului Județean Ploiești, trimis în judecată pentru corupție

Fostul manager al Spitalului Județean din Ploiești ar fi primit 50 mii de lei de la o societate care a beneficiat de contracte cu unitatea medicală.

Contractele vizaui achiziția de echipamente medicale, la prețuri supraevaluate. Prejudiciul estimat de DNA în acest caz este de 28 milioane de lei.

„în perioada 2021-2024, Nica, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Andreoiu” Ploieşti, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la diferite intervale de timp, în mod repetat (4 acte materiale), ar fi îndeplinit, cu încălcarea unor dispoziţii cuprinse în legislaţia primară, acte privitoare la desfăşurarea unor proceduri de achiziţie publică a unor echipamente medicale la preţuri substanţial supraevaluate (echipamente şi aparate medicale pentru radiologie, neurochirugie, ortopedie, cardiologie), respectiv privitoare la efectuarea plăţilor acestor echipamente, prin care ar fi cauzat un prejudiciu estimat la 28.700.705 lei.” arată procurorii DNA.

