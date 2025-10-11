Fostul președinte al SUA, Joe Biden, urmează un tratament cu radioterapie împotriva cancerului de prostată

Potrivit purtătorului de cuvânt al lui Joe Biden, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, urmează un tratament cu radioterapie pentru cancerul de prostată. Acesta a fost diagnosticat cu această boală în luna mai.

„Este parte a unui plan terapeutic mai elaborat. Pe lângă radioterapie, va beneficia și de tratament hormonal” susține purtătorul de cuvânt al lui Joe Biden.

Luna trecută, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii a fost supus unei intervenții numită Mohs, ce presupune îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele. El a anunțat că suferă de cancer de prostată anul acesta, în luna mai.