Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, la ATI Coronarieni

Fostul edil al Timișoarei, Nicolae Robu, a fost internat în noaptea de duminică spre luni, pe secția ATI Coronarieni a Spitalului Județean Timișoara, din cauza unui puseu de tensiune puternic.

Acesta s-a simțit rău și a sunat la 112, fiind transportat cu ambulanța la Spitalul Județean Timișoara.

Medicii au decis să-l interneze pe Secția de Terapie Intensivă Coronarieni, pentru mai multe investigații medicale. Medicii urmează să stabilească dacă va fi nevoie de o intervenție chirurgicală.

În timpul campaniei electorale din anul 2012, Nicolae Robu a fost supus unei intervenții chirurgicale, medicii efectuând patru bypass-uri, după ce a acuzat dureri puternice în zona inimii, potrivit cotidianul.ro.