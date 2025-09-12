Franța: Vaccinuri noi împotriva gripei, mult mai eficiente, recomandate persoanelor peste 65 de ani

Autoritățile din Franța recomandă persoanelor peste 65 de ani ca odată cu debutul campaniei de vaccinare antigripală să folosească alte două vaccinuri, pe lângă cele standard, considerate mult mai eficiente în ceea ce privește protecția pe care o pot oferi persoanelor din această categorie de vârstă.

Campania de vaccinare antigripală începe în Franța din a doua jumătate a lunii octombrie, iar autoritățile sanitare din acest stat european au avizat pentru utilizare încă din mai cele doup vaccinuri considerate mult mai eficiente în a oferi protecție persoanelor de peste 65 de ani. Totuși, nu este însă exclusă nici utilizarea vaccinurilor standard precum Influvac, Vaxigrip sau Flucevax, potrivit Le Figaro.

Cele două vaccinuri recomandate pentru persoanele de pestr 65 de ani se numesc Fluad și Efluelda, mai scrie publicația franceză. Primul ser conține un adjuvant care stimulează răspunsul imun oferind o protecție suplimentară împotriva virusului. Astfel se reduc semnificativ riscurile complicațiilor severe provocate de gripă. Efluelda conține de patru ori mai mult antigen decât vaccinurile obșinuite, compensând astfel răspunsul imun mai slab pe care vârstnicii îl au. Ambele seruri sunt tetravalente și au fost adaptate la tulpinile care vor fi în circulație în sezonul 2025-2026, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății.