Generația „skyncare”: Cosmetice promovate de copii, un trend periculos pentru sănătate

Intens promovate pe rețelele de socializare de așa-zișii influenceri, produsele de îngrijire a pielii sunt acum la mare căutare în rândul fetițelor cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani. La rândul lor, fetele vorbesc despre rutinele lor de înfrumusețare pe internet. Medicii și psihologii trag un semnal cu privire la riscurile asupra sănătății.

Promovarea cremelor anti-rid sau a produselor cosmetice în general de către copii este în plină expansiune pe internet, iar asta se vede în cifrele pe care industria le are în privința vânzărilor. Un raport oficial arată că 75% din copiii americani de până la 13 ani folosesc produse de îngrijire a pielii sau parfumuri.

Trendul este în expansiune, pe internet apărând numeroase clipuri în care copiii promovează produse de îngrijire a pielii. Cea mai cunoscută este North West, fiica lui Kim Kardashian, care la vârsta de 10 ani a postat pe internet un clip în care vorbea despre rutina sa de îngrijire a pielii.

Tendința îi îngrijorează pe specialiști. Pe de o parte, medicii dermatologi susțin că utilizarea mai multor tipuri de produse cosmetice de către copii le poate deteriora pielea, în loc să o îmbunătățească. Multe din produsele promovate de copii sunt concepute pentru adulți și au ingrediente dedicate adulților. La fel de îngrijorați se arată și psihologii potrivit cărora expunerea la modele de perfecțiune la o vârstă foarte mică poate genera teama de nesiguranță și de a nu fi acceptat.

În Europa, singurele măsuri reale au fost luate în Suedia, acolo unde un bine cunoscut lanț de farmacii a interzis vânzarea de produse anti-îmbătrânirea copiilor sub 15 ani.