Hernii sau eventrații, ce se întâmplă în corpul nostru VIDEO

Herniile și eventrațiile se definesc prin pătrunderea unor organe din cavitatea abdominală, în niște orificii create în zona inghinală sau ombilicală. Ceea ce le diferă este însă modalitatea în care apar.

Herniile sunt cauzate, de cele mai multe ori, de anumiți factori externi precum efortul fizic intens.

„Hernia reprezintă o pătrunde a unor organe din cavitatea abdominală, prin niște orificii deja formate. Vorbim de hernie inghinală, ombilicală sau mai rar întâlnită, hernia albă.

În schimb, eventrațiile sunt tot hernii, dar cauza lor nu are legătură cu factorii externi, ci cu intervențiile chirurgicale. Apar în urma unor incizii.

„Eventrațiile sunt niște hernii care apar în urma unor intervenții chirurgicale sau cum sunt definite în literatura de specialitate, hernii incizionale. În urma unor operații, apar aceste eventrații” mai spune dr. Bogdan Popescu, medic primar chirurgie generală – Spitalul Euroclinic, parte a Rețelei de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

