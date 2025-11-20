Horațiu Moldovan, președinte CNAS: Serviciile de sănătate, în proporție de 30%, sunt suportate de pacienți

Invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, susține că 30% din cheltuielile pe sănătate sunt suportate de pacienți.

„Probabil vi se pare ciudat ca un președinte al CNAS care e un asigurător social de servicii de sănătate să vorbească despre asigurările complementare. Să vă spun de ce vorbesc despre lucrul acesta. Pentru că la fel cum opinia publică a putut să constate, cel puțin din studiul publicat de Academia de Studii Economice, în urmă cu aproximativ jumătate de an, 30% din cheltuielile de sănătate sunt asigurați din de către pacient. Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar. Ori lucrul acesta nu se întâmplă nicăieri în lumea civilizată. În Europa există out of pocket, cheltuieli din buzunar peste tot, dar nu la nivel de 30% ca-n România” a precizat președintele CNAS.

În opinia acestuia, la nivelul țării noastre, ar trebui implementat modelul asigurărilor de sănătate complementare.

„Fiecare țară are pe lângă asigurătorii publici de sănătate și asigurători complementari. Ei pot să fie tot de stat sau pot fi privați sau ong-uri. Fiecare pacient trebuie să poată avea un asigurător complementar, cu facilități fiscale ca în celelalte țări, deci lucrul acesta trebuie reglementat de Parlament, astfel încât atât angajatul, cât și angajatorul să fie tentați să cheltuie o anumită sumă pentru asigurările complementare de sănătate. Prin aceste facilități” a mai spus Horațiu Moldovan.