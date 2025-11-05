Horia Moculescu, în stare gravă la spital. Medicii sunt rezervați

FacebookEmailWhatsApp

În vârstă de 88 de ani, compozitorul Horia Moculescu se află internat în secția ATI a Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

Potrivit informațiilor publicate de News.ro, care citează surse medicale, starea lui Horia Moculescu este gravă, el fiind internat la unitatea medicală din Capitală în urmă cu aproximativ o săptămână, din cauza unor complicații pulmonare.

Vara trecută, Horia Moculescu a apărut într-un scaun cu rotile, fiind extrem de slăbit. Compozitorul a glumit atunci că nu se află într-un scaun cu rotile, ci unul de birou, cu roți.

Cu toate acestea, el a recunoscut atunci că se află sub tratament din cauza unor probleme de sănătate.

Categorii: Exclusiv
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

VIDEO Importanța prevenției în stomatologie

Prevenția în stomatologie este foarte importantă pentru menținerea sănătății orale. Ea se face având la bază trei principii esențiale. Cel mai bine este să acordăm atenție îngrijirii orale și controalelor…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Supă de varză pentru slăbit – gustoasă, hrănitoare și ușor de preparat
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro