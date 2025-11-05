Horia Moculescu, în stare gravă la spital. Medicii sunt rezervați

În vârstă de 88 de ani, compozitorul Horia Moculescu se află internat în secția ATI a Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

Potrivit informațiilor publicate de News.ro, care citează surse medicale, starea lui Horia Moculescu este gravă, el fiind internat la unitatea medicală din Capitală în urmă cu aproximativ o săptămână, din cauza unor complicații pulmonare.

Vara trecută, Horia Moculescu a apărut într-un scaun cu rotile, fiind extrem de slăbit. Compozitorul a glumit atunci că nu se află într-un scaun cu rotile, ci unul de birou, cu roți.

Cu toate acestea, el a recunoscut atunci că se află sub tratament din cauza unor probleme de sănătate.