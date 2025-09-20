IAȘI: Elevă de clasa a VII-a, la spital după ce a fumat o țigară electronică cu substanțe psihoactive

O elevă de clasa a VII-a din județul Iași a ajuns la spital după ce a fumat o țigară electronică în compoziția căreia se aflau substanțe psihoactive. Adolescenta ar fi procurat produsul de pe internet.

În urma analizelor efectuate la unitatea medicală unde fata a fost internată au relevat faptul că în respectiva țigară electronică se aflau substanțe psihoactive. Astfel, de la spital, cazul s-a mutat la Poliția Antidrog, oamenii legii deschizând un dosar penal.

Incidentul s-a precut la Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din municipiul Iași. Eleva de clasa a VII-a a leșinat la școală, în timpul unei ore de curs. Din fericire, eleva a fost externată după 24 de ore petrecute la spital.