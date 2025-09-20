IAȘI: Elevă de clasa a VII-a, la spital după ce a fumat o țigară electronică cu substanțe psihoactive

FacebookEmailWhatsApp

O elevă de clasa a VII-a din județul Iași a ajuns la spital după ce a fumat o țigară electronică în compoziția căreia se aflau substanțe psihoactive. Adolescenta ar fi procurat produsul de pe internet.

În urma analizelor efectuate la unitatea medicală unde fata a fost internată au relevat faptul că în respectiva țigară electronică se aflau substanțe psihoactive. Astfel, de la spital, cazul s-a mutat la Poliția Antidrog, oamenii legii deschizând un dosar penal.

Incidentul s-a precut la Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din municipiul Iași. Eleva de clasa a VII-a a leșinat la școală, în timpul unei ore de curs. Din fericire, eleva a fost externată după 24 de ore petrecute la spital.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta Okinawa și cine o poate ține?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro