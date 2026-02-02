ÎCCJ, achitare pentru fostul ministru al Sănătății Florian Bodog

Acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual, după ce a angajat o consilieră care nu s-a prezentat la locul de muncă, Florian Bodog, fost ministru al Sănătății, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Bodog a intrat în vizorul DNA, iar în 2021 procurorii l-au trimis în judecată, pentru că a angajat o consilieră personală, fără ca femeia să fi venit, timp de un an, la serviciu. Procurorii au arătat că fișele de prezență erau semnat de Florian Bodog însuși, la vremea respectivă ministru al Sănătății.

Curtea Supremă l-a achitat însă definitiv, explicând că „lipsa prezenţei fizice nu este echivalentă cu lipsa activităţii prestate”. Mai mult, judecătorii au reținut și că „natura atribuţiilor specifice acestei funcţii nu presupune o prezenţă fizică obligatorie la sediul instituţiei”.

În prezent, Florian Bodog este senator în Parlamentul României, ales pe listele Partidului Social Democrat, PSD.

