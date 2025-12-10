Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei “Sunt la Menopauză”: 78% dintre femei intră la menopauză până în 48 de ani

Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei “Sunt la Menopauză”, a afirmat, marţi seară, că, pentru prima dată, pe agenda Parlamentului European ajunge subiectul menopauzei şi a arătat că, potrivit unui studiu, 78% dintre femei intră la menopauză până în 48 de ani.

”Este prima dată în istorie când acest subiect ajunge pe agenda Parlamentului European. Este un eveniment iniţiat de România şi, extrem de important, este un eveniment care a fost susţinut de către un bărbat. Este vorba de domnul europarlamentar Dan Motreanu, care a făcut un lucru absolut incredibil, asumându-şi cumva acest rol de gazdă împreună cu doamna comisar Roxana Mânzatu, care este o persoană absolut extraordinară (…) Calea asta deschisă înspre a încerca să schimbăm lucrurile la nivel european este absolut uluitor”, a declarat Ileana Badiu, marţi seară, la Medika TV.

În Parlamentul European a fost prezentat un studiu, ce urmează a fi prezentat şi în Parlamentul României, iniţiat de Asociaţia ”Sunt la Menopauză”.

”Este un studiu pe care l-am făcut împreună cu CURS, pe un eşantion reprezentativ de femei între 40 – 65 de ani. Este prima oră când se întâmplă asta, un eşantion condus pe 1.087 de femei la nivel naţional, aşa cum se conduc studiile, şi care a avut 49 de întrebări la care femeile au răspuns, iar rezultatele sunt crunte”, a declarat Ileana Badiu.