Impactul infecțiilor nosocomiale asupra noastră. Dr. Alexandru Rafila: „Va crește mortalitatea pe care o provoacă”

Controlul infecțiilor nosocomiale reprezintă o adevărată provocare pentru lumea medicală. Prof. dr. Alexandru Rafila susține că până în anul 2050, mortalitatea indusă de infecțiile asociate actului medical va atinge cote îngrijorătoare.

„Vreau să vă spun că, de exemplu, în Uniunea Europeană, într-un an de zile, se estimează că prin infecţii cu bacterii multirezistente, de obicei nosocomiale, mor câteva zeci de mii de persoane, în toată Uniunea Europeană, 50.000 de persoane mor în fiecare an. Teama noastră este că acest lucru se va extinde dacă nu limităm circulaţia, dacă nu dezinfectăm, dacă nu tratăm corect cu antibiotice. Până în anul 2050, adică peste încă 25 de ani, se estimează că mortalitatea produsă prin infecţii cu bacterii multirezistente va fi prima cauză de deces în lume. Bolile cardiovasculare, cancerul vor urma. Iar costurile pentru acest lucru, adică costurile înseamnă costuri medicale, costuri sociale, costuri indirecte, o să depăşească 100 de trilioane de dolari pe an. Deci ceva enorm” susține dr. Alexandru Rafila.

Această creștere este generată și rezistența la antibiotice, fenomen generat la rândul său de consumul iresponsabil al acestor medicamente. Dr. Alexandru Rafila a menționat că sunt state europene care limitează administrarea acestor tratamente.

„ Ţările nordice consumă foarte puţine antibiotice. Eu vă sfătuiesc să mergeţi în Suedia să încercaţi să obţineţi un antibiotic. Şi o să vedeţi că e foarte greu. Ei nici nu tratează cu antibiotic decât atunci când infecţiile sunt serioase. (…) În sud avem altă tradiţie. Care sunt ţările care consumă antibiotice: România, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia. Aici se consumă multe antibiotice şi o să vedeţi hărţile în roşu închis şi la consum şi la rezistenţă. Deci e clar că e o corelaţie” a mai spus dr. Alexandru Rafila.