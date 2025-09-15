Impactul psihologic al dermatitei atopice asupra pacienților

Deși este o afecțiune dermatologică, dermatita atopică poate avea efecte negative și asupra psihicului nostru. De aceea, pacienții trebuie să aibă acces la tratamente moderne care să-i ajute și în plan psiho-emoțional să scape de efectele neplăcute ale acestei afecțiuni.

Societatea Română de Dermatologie a organizat o conferință de presă în care s-au prezentat cele mai noi terapii dedicate tratării dermatitei atopice. Astfel, specialiștii au vorbit public și despre impactul psiho-emoțional asupra pacienților pe care îl are această afecțiune.

„Este extrem de important să înțelegem factorul de risc pe care îl prezintă această afecțiune complexă, care este și un imitator perfid al altor boli și al faptului că în cazul în care nu este diagnosticată complet, corect și timpuriu, poate accelera apariția unor alte afecțiuni, precum astmul bronșic sau rinita alergică. Motiv pentru care Societatea Română de Dermatologie face un nou apel către publicul larg de a se prezenta la medicul dermatolog nu doar atunci când un simptom sau altul îi obligă pe semenii noștri să recurgă la acest gest, ci și atunci când starea de sănătate poate părea normală, dar în spatele ei să se ascundă un prim factor declanșator al unor boli ce pot avea un risc major. De aceea, consider că pentru a evita cât mai mult posibil îmbolnăvirile de ordin dermatologic, vizitarea medicilor noștri de specialitate trebuie să aibă loc măcar o dată pe an” a subiliniat dr. Alin Codruț Niculescu, într-un comunicat de presă.

De anul acesta, pentru a facilita accesul pacienților la tratament, sunt disponibile trei ghiduri specifice. Totodată, Societatea Română de Dermatologie continuă seria campaniilor de informare și conștientizare cu privire la dermatita atopică prin inițierea unei noi acțiuni denumită „Spune DA! Împreună pentru o mai bună înțelegere și gestionare a dermatitei atopice”.